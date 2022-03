Start-up in Hindelbank – Sie setzen auf Lebensmittel mit Geschichte Mit ihrer Firma wollen drei junge Köche ein etwas anderes Catering aufziehen. Der Start mitten in der Pandemie war aber kein leichter. Regina Schneeberger , Beat Mathys, Foto

Drei Köche, ein Start-up: Remo Knörr, Fabian Schärer und Moritz Locher (von links) in ihrer Gastroküche in Hindelbank. Foto: Beat Mathys

Mitten in einem Quartier in Hindelbank tüfteln drei junge Männer an ihren Ideen. Hier, umringt von Einfamilienhäusern, ziehen sie in einem Keller ihr Start-up auf. Eine Firma also, die eine neue Geschäftsidee auf den Markt bringt. Erwarten würde man das ja eher in einem Co-Working-Space in der Stadt.