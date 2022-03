Unverhofft Gastronomin geworden – Sie serviert Fondue in Berlins Szeneviertel Die Bernerin Jeniffer Schmid wurde mit ihrem Restaurant Schwarze Heidi in Berlin stadtbekannt. Humor ist ihr Aushängeschild, ihre Rolle jedoch erschuf sie aus der Not. Rosanna Steppat

Mit der Schwarzen Heidi hat die Bernerin Jeniffer Schmid im lauten Berlin-Kreuzberg einen Ort geschaffen, an dem gemütliche Schweizer Gastfreundschaft gelebt wird. Foto: Lena Ganssmann

Im Kreuzberger Mariannenkiez, dem Quartier zwischen der Drogenmeile Görlitzer Park und dem zwielichtig wirkenden Kottbusser Tor, sollte man nach Einbruch der Dunkelheit nicht allein unterwegs sein. Dennoch zieht die Schwarze Heidi Gäste aus der ganzen Stadt an, die extra nach Kreuzberg kommen, um hier zu essen. Es ist das Restaurant der Bernerin Jeniffer Schmid. Sie serviert das beste Moitié-Moitié-Fondue Berlins. Und um Schweizer Herzlichkeit zu spüren, die im rauen Kreuzberg auf seltsame Art so gegensätzlich wie passend wirkt. In der Schwarzen Heidi teilt Schmid die Bräuche ihrer Heimat, und doch steht Jeniffer Schmid auf eine Art für all das, was für die Schweiz eigentlich untypisch ist.