Barbara Hunziker in Hünibach – Sie schraubt an Velos für Damen Ein Veloladen speziell für Frauen: Kopf des neuen Geschäfts in Hünibach ist die ehemalige Dentalassistentin Barbara Hunziker. Stefan Kammermann

Barbara Hunziker hat sich auf Bikes für Damen spezialisiert. Seit über zehn Jahren arbeitet die ehemalige Dentalassistentin als Velomechanikerin. Foto: Stefan Kammermann

Eine Theke aus Holz, ein paar weisse Korbstühle und eine kräftig in Violett gehaltene Wand machen Eindruck. Rasch fühlt Mann sich wohl im neuen Laden an der Staatsstrasse 148 in Hünibach. Barbara Hunziker begrüsst den Besucher mit einem freundlichen Lachen im Gesicht. «Mich nennen alle Babs», sagt die 35-Jährige ganz unkompliziert.