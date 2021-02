Eine Apotheke weniger in Thun – Sie schliessen die Türen zur Apotheke Am kommenden Samstag stehen sie zum letzten Mal hinter dem Ladentisch. Nach 35 Jahren schliessen Doris und Martin Ruprecht die Berntor-Apotheke für immer. Stefan Kammermann

Genau 35 Jahre haben Doris und Martin Ruprecht die Berntor-Apotheke in Thun geführt. Am Samstag stehen sie zum letzten Mal hinter dem Ladentisch. Foto: Stefan Kammermann

Vor ein paar Tagen hat Martin Ruprecht noch einmal eine seiner Hausspezialitäten zusammengemischt. Eine Handcreme für empfindliche Haut. Jetzt geben er und seine Frau Doris Ruprecht die Formel, nicht nur für diese Hausspezialität, weiter. Am kommenden Samstag werden die beiden zum letzten Mal hinter dem Ladentisch der Berntor-Apotheke an der Unteren Hauptgasse 31 in Thun stehen und nach Ladenschluss den Schlüssel definitiv an den beiden Ladentüren drehen.

«Wir werden unsere treuen Kundinnen und Kunden vermissen.» Martin Ruprecht, Apotheker

Im Alter von 70 beziehungsweise 68 Jahren treten die beiden Fachleute ihren Ruhestand an. Genau 35 Jahre haben Doris und Martin Ruprecht mit ihrem sechsköpfigen Team die Berntor-Apotheke geführt. Mit dem Antritt der Pension schliesst die bekannte Apotheke am Berntor knapp 100 Jahre nach deren Gründung ihre Türen für immer.