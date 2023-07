WM-Aufsteigerin Seraina Piubel – Sie schiesst ihr erstes Tor – und ist mit den Emotionen komplett überfordert Ihr Freund hatte es richtig prophezeit: Seraina Piubel trifft gegen die Philippinen. Sie ist stark am Ball – doch zu einer ganz speziellen Spielerin machen sie andere Qualitäten. Fabian Sangines aus Dunedin

Gehört zu den Entdeckungen unter Inka Grings: Offensivspielerin Seraina Piubel. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Plötzlich ist sie komplett überfordert. All diese Emotionen, das Adrenalin. Seraina Piubel hat keine Ahnung, wohin damit, also rennt sie einfach los in die Arme anstürmender Teamkolleginnen. Soeben hat die junge Fussballerin vom FC Zürich ihr erstes WM-Tor erzielt in ihrem ersten Auftritt an einer Weltmeisterschaft.