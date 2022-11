Ausstellung «Second Art» – Sie schenken Brocki-Bildern ein zweites Leben Zerrissene Leinwände, Früchte mit Reizwäsche und schöne Wolken: In den Vidmarhallen schäumt die Berner Kulturszene vor Kreativität. Xymna Engel

Wahrscheinlich war die Berner Kulturszene noch nie so spürbar (und radikal!) wie in «Second Art». Foto: Adrian Moser

«Wir wurden völlig überrannt», erinnert sich Christoph Balmer an jenen Donnerstag im letzten Juni. Zusammen mit Bernhard Jordi leitet er das Kulturmuseum, diesen sympathischen Kunstort in einem alten Rieghaus am Berner Schützenweg. An den Wänden des kleinen Ausstellungsraums hängen an diesem Tag über 200 Bilder dicht an dicht. Die Menschen, die sich davor drängen, sind aber keine Besucher, sondern bekannte Berner Künstlerinnen und Künstler. Sie alle versuchen, eines der Bilder zu ergattern.