Eine Gärtnerin erzählt – Sie schaufelte Kohle für die Begonien Emmi Baumberger hat in ihrer Lehre jährlich mehrere 1000 Begonien und Stiefmütterchen pikiert. Sie hat aber auch gelernt, einen Ofen mit Kohle am Brennen zu halten. Cornelia Leuenberger

Emmi Baumberger im Treibhaus, wo die Stiefmütterchen momentan darauf warten, auf die Gräber verteilt zu werden. Fotos: Nicole Philipp

Ein halbes Jahr lang hat Emmi Baumberger mit ihrem Vater gestritten – dann war sie am Ziel: Er hat den Vertrag unterschrieben, sie durfte ihre Gärtnerinnenlehre antreten.

Dass ein Vater seiner Tochter die Ausbildung verbieten will, ist 2021 kaum mehr vorstellbar. 1960, als die heute 77-Jährige aus der Schule kam und einen Beruf ergreifen wollte, waren die Zeiten andere. Die Ansicht, dass Mädchen ja sowieso heiraten würden und darum nichts weiter können müssten als einen Haushalt führen, war noch weitverbreitet.

Das wollte sie schon immer

Nicht mit der jungen Emmi: «Ich habe so lange gekämpft, bis ich mein Ziel erreicht hatte», erzählt die Gärtnerin. «Düregschtieret» habe sie die Ausbildung, sagt sie und lacht. Bereut hat sie ihren Schritt nie: «Gärtnern war immer schon, was ich machen wollte.» Noch heute sind sie und ihr Mann regelmässig im Familienbetrieb in Koppigen anzutreffen. Sie helfen wo nötig, und Emmi Baumberger kümmert sich besonders gerne um die Gräber.