Pongo am Gurtenfestival – Sie schafft trotz schwerer Ausgangslage eine passable Party-Atmosphäre Die Afrikanerin Pongo eröffnete am Mittwoch auf der Hauptbühne. Ein Konzert-Slot, in dem man schon viel Elend gesehen hat. Ane Hebeisen

Holte sich das halbe Publikum auf die Bühne und meisterte die nicht ganz einfache Aufgabe gut: Pongo. Foto: Nicole Philipp

Im Fachzweig der Hauptbühnen-Festivaleröffnungen hat man auf dem Gurten schon viel Elend gesehen. Meist sind die Reihen am Nachmittag noch überschaubar, meist wollen im Auditorium zuerst noch die ersten Kleingespräche geführt werden, was sich dann eher ungünstig auf die Aufmerksamkeit auswirkt. In diesem Jahr fällt diese undankbare Aufgabe der Afrikanerin Pongo zu. Und sie schafft es, in diesem diffizilen Umfeld eine ganz passable Party-Atmosphäre zu erzeugen.