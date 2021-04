Maximumm zügelt in Langenthal – Sie sanieren, um zu profitieren Die Langenthaler Non-Profit-Organisation baut derzeit das ehemalige Merkur-Druck-Gebäude in Eigenregie um. Das hat finanzielle Gründe. Julian Perrenoud

Bruno Kunz, Geschäftsleiter des Maximumm, packt bei den Umbauarbeiten mit an. Fotos: Beat Mathys

Hammerschläge, Bohrmaschinenlärm. Bruno Kunz steht im weiss gestrichenen und hell beleuchteten Gang. Arbeiter tragen Klappleitern und Kabel an ihm vorbei. Schon seit Monaten trifft der Geschäftsleiter von Maximumm an der Bahnhofstrasse 39 eine Baustelle an. Hierhin ist die Non-Profit-Organisation im April nun offiziell umgezogen.

Die Velowerkstatt war bereits vorher da, doch jetzt haben sich auch die Angestellten für die Bereiche Bildung, Coaching und Administration im ehemaligen Merkur-Druck-Gebäude eingerichtet. Wo zuvor eine grosse Werkfläche leer stand, befinden sich nun Büros, Aufenthalts- und Kursräume. Dafür liess Bruno Kunz neue Wände einziehen. «Wir konnten uns die Räume in jener Grösse schaffen, in der wir sie benötigen», sagt er.