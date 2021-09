Nach dem willkürlichen Juryentscheid – «Sie sagten uns, wir sollten in einer Stunde wiederkommen» Der Ärger über den entgangenen Rennsieg und MotoE-Titel ist bei Dominique Aegerter auch am Tag nach dem Rennen in Misano nicht verraucht. Marco Keller

Der strittige Zweikampf mit Jordi Torres kostet Dominique Aegerter letztlich 38 Sekunden, den Sieg und den Titel. Foto: Waldemar Da Rin (Freshfocus)

Er werde nun versuchen, sich zu beruhigen, hatte Dominique Aegerter seinen Fans am Sonntag via soziale Medien erklärt. Beruhigen darüber, dass ihm auf dem Circuito Marco Simoncelli von Misano der Sieg und der Gesamttriumph in der MotoE-Klasse durch einen Juryentscheid weggenommen worden waren. Als wir den Oberaargauer am Montagvormittag telefonisch erreichen, ist ihm das nur bedingt gelungen: «Immer wenn ich etwas darüber sehe oder lese, regt es mich wieder auf. Man hat mir unfair den Titel weggenommen, und weil ich das Rennen auch gewonnen hatte, sind es sogar zwei Dinge.» Er ist noch in Misano und auf dem Weg zum Strand, zwei, drei Stunden am Meer sollen ihn auf andere Gedanken bringen.