Im Kampf gegen Food-Waste – Sie retten pro Monat eine Tonne Gemüse In zwei Kellern in Langnau verkaufen Hannes Bättig und sein Team vom Verein «Food Save Emmental» regionales Gemüse und Obst. Ein Grossteil davon ist überschüssige Ware von Bauern, Produzenten oder Grossverteilern. Pia Scheidegger

In diesem Gewölbekeller in Langnau verkaufen Hannes Bättig und sein Team regionales Obst und Gemüse. Fotos: Adrian Moser

Die meisten Supermärkte präsentieren ihr Obst und Gemüse gleich am Eingang. Die Aufmachung erinnert oftmals an einen kleinen Markt, alles sieht frisch aus. Die Bananen sind noch etwas grün, jede Kartoffel hat ihre gewünschte Grösse, die Äpfel glänzen im Licht. In den Gemüsekellern des Vereins «Food Save Emmental» sieht es ganz anders aus. Die Ware liegt in dunklen Räumen und sieht nicht perfekt aus. Zu gross, zu klein, zu krumm. Alles wird verkauft. «Lebensmittel, die äusserlich nicht der Norm entsprechen, sind trotzdem brauchbar», sagt Hannes Bättig. Zusammen mit zwei Freunden aus dem Vereinsvorstand hat er das Projekt Gemüsekeller vor drei Jahren ins Leben gerufen.