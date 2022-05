Max Verstappens Ex-Freundin – Sie rast mit 680 PS durch Grönland – für die Umwelt Eine Liaison mit dem Formel-1-Weltmeister beförderte Mikaela Ahlin-Kottulinsky ins Rampenlicht, dabei fährt die Schwedin selbst in der vielleicht extremsten Rennserie. René Hauri

Vor den Gletschern Grönlands: Mikaela Ahlin-Kottulinsky bei der Ausübung ihres Berufs. Foto: Zak Mauger (Imago Images)

Ob ihrer Landsfrau Greta Thunberg das gefällt? Da rast Mikaela Ahlin-Kottulinsky mit einem fast zwei Tonnen schweren SUV und 680 PS durch die abgelegensten und bedrohtesten Gegenden dieser Erde, wirbelt mächtig Staub auf mit ihrem Rennwagen in der teils unberührten Natur – und redet davon, das im Sinne der Umwelt zu tun. «Um vor Ort Dinge zu verbessern, sozial, ökologisch, ökonomisch», so sagt das die 29-Jährige in den Laptop, den sie in der Stube ihres Elternhauses in der schwedischen Region Värmland aufgestellt hat für das Gespräch per Video.