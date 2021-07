Film-Highlights der Woche – Sie prügeln sich auf einem Flugzeugträger In «Godzilla vs. Kong» treffen sich ein radioaktiver Saurier und ein Riesenaffe. Dazu empfehlen wir taiwanisches Kino und deutsche Science-Fiction. Gregor Schenker , Pascal Blum , Matthias Lerf

In «Godzilla vs. Kong» begegnen sich die beiden Monster das erste Mal. Foto: Warner Bros. Pictures

Godzilla vs. Kong

Science-Fiction von Adam Wingard, USA 2021, 114 Min.

Das erste Treffen von Godzilla, dem radioaktiven Saurier, und Kong, dem Riesenaffen, findet weit draussen auf dem Meer statt. Unter anderem bekämpfen sich die beiden, während sie auf einem Flugzeugträger stehen wie zwei Boxer auf einem Surfbrett. Auch sonst ist der Film ziemlich ausgefallen: Die Menschen bringen Kong mit dem Schiff zum Südpol, weil es dort einen Tunnel ins Innere der Erde gibt und nur der Affe den richtigen Weg finden kann.

Die Hohlwelt birgt viele Gefahren, aber es befindet sich dort auch eine mächtige Energiequelle, die im Kampf gegen Riesenmonster helfen könnte. Eine böse Firma will diese allerdings für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. «Godzilla vs. Kong», der inzwischen vierte Teil der sogenannten Monsterverse-Reihe, wird den alten «Godzilla»-Filmen gerecht, die damals ähnlich skurrile Geschichten erzählt haben. Ein grosser Spass. (ggs)

Taiwan Cinema

Taiwan und Film? Da gab es doch jüngst eine Neuigkeit, nämlich als der amerikanische «Fast & Furious»-Darsteller John Cena sich auf Mandarin entschuldigte, weil er Taiwan in einem Interview als «Land» bezeichnet hatte. China dagegen sieht die Insel als Teil seines Territoriums, die Kriechereien von Hollywood haben denn auch mit Chinas neuer Marktmacht zu tun.



Dass Taiwan ein eigenständiges Filmschaffen vorweisen kann, geht dabei unter. Abhilfe schafft nun eine umfangreiche Reihe im Filmpodium, die Underground-Entdeckungen, aber auch neuere Genrefilme zeigt. Zu sehen gibt es unter anderem Ang Lees frühes Werk «Pushing Hands»; er ist nach wie vor der bekannteste Name aus Taiwan. Ein Bezugspunkt der Reihe ist der Filmboom in den 60er-Jahren, ein kurzzeitiger Aufschwung, der dann erstickt wurde durch die jahrzehntelange Herrschaft der Regierungspartei Kuomintang. Diese übte ihre Macht auch über Propagandafilme aus.



Erst Anfang der 90er kam es in Taiwan wieder zu einer Strömung, die auch international bekannt wurde: das New Taiwan Cinema, unter anderem mit dem nahezu vierstündigen Drama «A Brighter Summer Day» von Edward Yang. Das Vergehen der Zeit, das intensive Spiel mit der Dauer ist speziell ein Motiv im Kino von Tsai Ming-liang, zu überprüfen an seiner wunderbar minimalistischen Kino-Ode «Goodbye, Dragon Inn». (blu)

«A Brighter Summer Day» erzählt von einer Jugend im Taiwan der 60er. Foto: Filmpodium

Ich bin dein Mensch

Drama von Maria Schrader, Deutschland 2021, 104 Min.

Künstliche Liebe: Eine Firma will humanoide Roboter auf den Markt bringen, die perfekt auf den Lebenspartner zugeschnitten sind. Alma, eine skeptische Wissenschafterin, testet die Maschine und nervt sich ab dem lächelnden Idioten, den sie da geliefert bekommt.

Die deutsche Regisseurin Maria Schrader bewegt sich mit ihrem dritten Spielfilm auf einem Gelände, das Serien wie «Black Mirror» bereits ausgiebig ausgelotet haben. Trotzdem gefällt ihre Geschichte über das Ideal der romantischen Liebe, nicht zuletzt dank der facettenreichen Maren Eggert in der Hauptrolle. Und falls Ihnen der Roboter mit dem englischen Akzent bekannt vorkommt: Ja, das ist Dan Stevens, der Matthew aus «Downton Abbey». (ml)

Pride

Dokuserie von Funmi Akinyode, Megan Goedewaagen u. a., USA 2021, 6 Folgen

Die Miniserie zeichnet nach, wie die LGBTQ+-Szene um ihre Rechte kämpfte, von den 1950ern bis zu den 2000ern. Jede Folge widmet sich einem Jahrzehnt. So fängts an mit dem «Lavender Scare» der 50er, als Politiker fürchteten, die Behörden seien von Schwulen und Lesben unterwandert. Wir erfahren vom Stonewall-Aufstand von 1969 oder von der Stigmatisierung Homosexueller in der Aidsepidemie. Die Erzählweise ist eher konservativ: «Pride» besteht aus Interviews und Archivmaterial, dazu gibts nachgestellte Szenen und Zeichentricksequenzen. Am stärksten ist die Serie dort, wo sie unbekanntere Aspekte beleuchtet, etwa den oft ignorierten Aktivismus von queeren schwarzen Frauen und Transgender-Menschen. (ggs)

Auf Disney+

Kühe auf dem Dach

Dokumentarfilm von Aldo Gugolz, CH 2020, 82 Min.

Dokumentarfilme über die alpine Landwirtschaft bedienen oft die Sehnsucht nach einer harten, aber sinnerfüllten Existenz in der Natur. In «Kühe auf dem Dach» zeigt Regisseur Aldo Gugolz («Rue de Blamage») die Realität hinter der romantischen Vorstellung. Fabiano, Sohn von Deutschschweizer Aussteigern, führt in den Tessiner Alpen einen Hof. Dieser rentiert sich kaum, und der Bauer ist in den Schlagzeilen – ein mazedonischer Hilfsarbeiter verletzte sich bei einem Sturz tödlich. Erst viel später fand man seine Leiche. Und jetzt muss Fabiano vor Gericht, weil er den Mazedonier schwarz beschäftigt hatte. Immerhin: Zwischendurch bringt Fabianos Freundin das gemeinsame Kind zur Welt. Ein kleiner Lichtblick in der Mühsal. (ggs)

Auf Filmingo, Myfilm

Get Out

Horror von Jordan Peele, USA 2017, 104 Min.

In seinem Spielfilmdebüt treibt Regisseur Jordan Peele («Us») ein cleveres Spiel mit Genrezitaten und amerikanischen Befindlichkeiten. Chris (Daniel Kaluuya) freut sich nicht sonderlich darauf, die Eltern seiner Freundin kennen zu lernen. Denn: Er ist schwarz, sie ist weiss. Tatsächlich geben sich die Eltern betont liberal, scheinen aber doch ein Problem mit Chris zu haben. Und weshalb verhalten sich die schwarzen Bediensteten so seltsam? (ggs)

Do 1.7., 20.45 Uhr; Sa 3.7., 21 Uhr; Do 8.7., 20.45 Uhr; Sa 10.7., 20.45 Uhr, Xenix

