Künstlerin Chantal Michel – Sie pflanzt Salat als Kunstprojekt Die Berner Performance- und Installationskünstlerin führt in Diessbach bei Büren neuerdings einen Bauernhof. Damit will sie die Menschen zu ihren Wurzeln zurückführen. Helen Lagger

«Mein Garten ist ein Zyklus, ein Sinnbild des Lebens», sagt Chantal Michel. Foto: Chantal Michel

Ein Bauernhaus aus der Belle Époque ist der neue Wirkungsort der Medienkünstlerin Chantal Michel. Räume sind seit jeher ihre Basis und Inspiration. Leer stehende Häuser verwandelt sie in Gesamtkunstwerke, in denen Inszenierung, Kunst und Kulinarik eins werden. Auf «Schloss Kiesen» (2008-2011) etwa traf man Michel in den unterschiedlichsten Rollen an, als Gastgeberin, Schlossdame und Kunstfigur in ihren Videos. Auf die Schlossmauern projiziert, sorgten die bewegten Bilder für eine mysteriös-geheimnisvolle Stimmung.