Berner Spitzenschiedsrichterinnen – Sie pfiffen den WM-Final – der Männer Corina Wehinger und Sandra Zurbuchen gehören im Unihockey zur Elite. Eine Geschichte über schwierige Anfänge und wahr gewordene Träume. Adrian Horn

WM-Gold und Komplimente allenthalben ernten Corina Wehinger (links) und Sandra Zurbuchen in Finnland. Foto: Fabian Trees (Keystone)

12’508 Zuschauer fasst die Hartwall-Arena in Helsinki, und an jenem Tag ist sie bis auf den letzten Platz gefüllt. Finnland empfängt Mitte Dezember im WM-Final Schweden, den andern Giganten dieser Sportart. Die Gastgeber führen früh 2:0, geraten 2:4 in Rückstand, gleichen kurz vor Schluss aus – ehe sie 4:6 verlieren werden. Es ist ein hitziges Duell zwischen vermeintlich kühlen Nordeuropäern, für die Unihockey vieles ist, nur ganz bestimmt nicht eine Nebenerscheinung. Um ihre ungemein anspruchsvolle Aufgabe vor Weltpublikum sind die Schiedsrichterinnen im Grunde nicht zu beneiden. Doch für sie wird gerade ein Traum wahr.