Kampf dem Jagdgesetz – Sie paddelt gegen weniger Trainingsmöglichkeiten an Mountainbiker und Stand-up-Paddler wehren sich dagegen, der Natur zu ihren Ungunsten mehr Schutz einzuräumen. Unter ihnen ist die 17-jährige Thuner Profi-Paddlerin Anna Tschirky, die künftig im Thunerseebecken nicht mehr trainieren könnte. Chantal Desbiolles

Race-SUP-Schweizer-Meisterin Anna Tschirky entschied auch die letzten beiden Rennen der Saison über 5 und 10 Kilometer für sich – im unteren Thunerseebecken, da, wo sie täglich trainiert. Foto: Manuel Zingg

Anna Tschirky steht leicht vornübergebeugt, steckt ihr Paddel ins Wasser. Es ist eine elegante Bewegung. Sie wirkt so mühelos, obschon die Stand-up-Paddlerin sie in schnellen Kaskaden wiederholt. Das schmale Rennboard, auf dem die 17-jährige Thunerin steht, pflügt sich durch den sonnenbeschienenen Thunersee. Tschirky paddelt und paddelt, ihre Verfolgerinnen hat sie auch in diesem Rennen deutlich hinter sich gelassen. Ihren Titel als Schweizer Meisterin in der Kategorie Race verteidigt die mit 1,58 kleinste und ebenso jüngste Teilnehmerin mühelos.