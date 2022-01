Fox-Moderatorin Laura Ingraham – Sie outet geimpfte Covid-Erkrankte Einst prangerte Laura Ingraham schwule Studenten an. Nun ist sie die erfolgreichste Nachrichtensprecherin der USA – und hält die Impfung für nutzlos. Philippe Zweifel

Sie sei Trump gewesen vor Trump, schrieb die «Washington Post» über die US-Journalistin Laura Ingraham. Foto: Imago Images

Auf Englisch gibt es einen netten Reim, dessen Bedeutung weniger nett ist: «name and shame», also jemanden an den Pranger stellen. Laura Ingraham ist eine Meisterin darin. Die Fox-Moderatorin hat in ihrer Sendung «The Ingraham Angle» eine Rubrik namens «Positively Boosted» eingerichtet, in der sie geimpfte Persönlichkeiten nennt, die sich mit Covid infiziert haben. Die Absicht dahinter: Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern aufzeigen, dass die Impfung nutzlos sei.

Diese Woche hatte die 58-Jährige mit Mark Milley einen besonders spektakulären Fall zu vermelden und war entsprechend euphorisiert: «Also gut, der dreifach geimpfte Generalstabschef Mark Milley – unser Liebling, Mark Milley! – wurde gestern positiv auf Covid getestet», sagte Ingraham und klatschte vor Vergnügen. «Und wer noch? General David Berger, der Kommandant des Marine Corps, wurde ebenfalls positiv getestet!» Später in der Sendung sagte Ingraham: «Wir hoffen natürlich, dass sie alle gesund und wohlauf sind.»