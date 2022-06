Quereinsteigerin Jasmin Liechti – Sie orientiert sich an den Besten Die 19-jährige Burgdorferin kann schon nach kurzer Zeit erste Erfolge aufweisen. Am Samstag startet sie in die Tour de Suisse für Frauen. Jasmin Bieri

Jasmin Liechti verfolgt konzentriert ihre Ziele in ihrer noch jungen Karriere im Radsport. Foto: Nicole Philipp

Jasmin Liechtis Sportkarriere begann in jungen Jahren. Allerdings nicht auf dem Fahrrad, sondern im Orientierungslauf. Bereits dort war sie gut dabei und gehörte dem Nachwuchskader Bern-Solothurn an. Immer wieder bestritt sie damals Trainingseinheiten auf dem Velo. Diese Einheiten genoss Liechti so sehr, dass sie sich mit knapp 18 Jahren dazu entschied, gänzlich auf den Radsport umzusteigen.