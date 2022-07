Maskengegner im Emmental – Sie nahmen ihren Sohn aus der Schule – und machten sich strafbar Während beinahe fünf Monaten unterrichteten die Eltern den Primarschüler zu Hause. Bewilligung hatten sie keine. Dafür werden sie nun verurteilt. Regina Schneeberger

Im Februar 2021 wurde im Kanton Bern die Maskenpflicht ab der 5. Klasse eingeführt. Die meisten Eltern akzeptierten das, wenige stellten sich quer. So auch ein Ehepaar im Emmental. (Symbolbild) Foto: Marco Zangger

Dass die Massnahmengegnerinnen und -gegner in allen gesellschaftlichen Schichten zu finden sind, wird an diesem Vormittag einmal mehr deutlich. «Gutbürgerlich», dieses Stichwort fällt einem ein, wenn man das Ehepaar sieht, das sich vor dem Regionalgericht in Burgdorf verantworten muss. Redegewandt, attraktiv, elegant gekleidet. Beide haben gute Jobs, sind Mitte vierzig, wohnen mit ihrem Sohn in einem Dorf im Emmental.