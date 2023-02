Tagestipp: «Until Tomorrow» – Sie muss ihr uneheliches Kind verstecken «Until Tomorrow» erzählt vom Leben einer jungen, mutigen Frau in Teheran.

Fereshteh studiert und arbeitet in einer Druckerei in Teheran. Als sich ihre Eltern kurzfristig zu Besuch ankündigen, wird das zum Problem, denn Fereshteh hat auch eine zwei Monate alte uneheliche Tochter, von der ihre Eltern nichts wissen. Das Kind und alles, was darauf hinweist, müssen für eine Nacht an einem anderen Ort untergebracht werden. Auf der Suche nach einer Lösung zeigt sich, wie begrenzt die Handlungsräume für Frauen im Iran sind – und wie sie sich dagegen wehren. «Die Odyssee von Fereshteh vermittelt uns hautnah den Alltag in der iranischen Hauptstadt Teheran und zeigt, wie die Jugend den Mut und das Selbstvertrauen gewonnen hat, die traditionellen Lebensweisen infrage zu stellen und sich vom Patriarchat zu lösen», sagt Regisseur Ali Asgari. (xen)

