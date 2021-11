Model mit Downsyndrom – Sie misst einen Meter fünfzig, hat das Downsyndrom – und ist Model Die Brasilianerin Majú de Araújo hat schon als Kind von einer Karriere geträumt, die unerreichbar schien. Geschafft hat sie es trotzdem. Sandro Benini

«Ich will jetzt wirklich ein berühmtes Model werden»: Majú de Araújo. Foto: PD

Sie träumte den Traum, den weltweit Millionen von Mädchen und jungen Frauen träumen: Model zu werden, bei internationalen Modeschauen über die Laufstege zu schreiten, auf den Titelseiten von Modemagazinen zu erscheinen. Bloss schien dieser Traum für Majú de Araújo geradezu tollkühn, denn heute, mit 19 Jahren, ist die Brasilianerin knapp einen Meter fünfzig gross. Und sie wurde mit dem Downsyndrom geboren.

«Ich dachte immer, die Welt der Mode sei für Majú unerreichbar», sagt ihre Mutter Adriana in brasilianischen Medien. Da Majú Schwierigkeiten beim Sprechen hat und vorwiegend über Mimik und Gestik kommuniziert, redet in der Öffentlichkeit häufig ihre Mutter für sie. Es sei schon schwierig gewesen, für ihre Tochter eine jener Privatschulen zu finden, in die der brasilianische Mittelstand seine Sprösslinge schickt – Majús Mutter ist Köchin, ihr Vater IT-Spezialist. «Oft hiess es: Sorry, es sind leider bereits alle Plätze besetzt.» Dass das meist eine Ausrede war, daran zweifelte Adriana de Araújo keine Sekunde.