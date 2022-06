«Kopfsalat» zu mühsamen Zeitgenossen – Sie merken es selber nicht Wenn Marotten von Mitmenschen ausgehalten werden müssen. Bruno Petroni

Es sind fast wie bei einem Verkehrsunfall: Ich will gar nicht hinsehen – tue es aber dann doch. Je mehr ich mir vornehme, sie zu ignorieren, desto mehr nehme ich sie wahr. Die Rede ist von Unarten und Marotten gewisser Zeitgenossen. Da wäre mal ein Bekannter von mir, der es einfach nicht lassen kann, immer wieder an und in der Nase zu grübeln, und dann den Finger direkt zum Mund zu führen – dies zuweilen selbst während einer Mahlzeit. Da vergeht mir der Appetit gehörig.