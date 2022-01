Verkannte Künstlerin - «Sie machten sich über ihre forsche Art lustig»

Gabriele Münter war Mitbegründerin der bedeutenden Künstlergruppe «Der Blaue Reiter». Als führende Köpfe gelten heute jedoch nur Franz Marc und Wassily Kandinsky, Münter ging vergessen. Wie konnte das passieren?

Es beginnt mit der Geschichte des «Blauen Reiters», was streng genommen keine Künstlergruppe war, sondern ein loser Zusammenschluss von avantgardistischen Künstlern und Künstlerinnen in München, die auf der Suche nach einem neuen künstlerischen Ausdruck waren. Das Ziel war, eine Programmschrift herauszugeben, in der eine globale Idee von Kunst vertreten wurde. Gabriele Münter lebte damals mit Wassily Kandinsky zusammen, und wir nehmen an, dass sie aktiv an inhaltlichen Diskussionen beteiligt war. Ausserdem kümmerte sie sich um die Beschaffung der Abbildungen und Texte. Als Herausgeber wurden am Schluss aber nur Franz Marc und Kandinsky aufgeführt. So nahm die Kunstgeschichtsschreibung ihren Lauf.