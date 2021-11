Fünfte Corona-Welle – Sie machen mehr gegen Corona, als sie müssten Viele haben genug von der Pandemie. Sie schränken sich freiwillig ein oder treffen sich nicht mehr mit Ungeimpften. Das macht Schule – auch im Fussball, in der Kultur und der Politik. Andreas Tobler Alexandra Kedves Susanne Kübler Sandro Benini Simon Graf

Mehr machen, als der Bundesrat verlangt: YB-Chef Wanja Greuel, Comedian Hazel Brugger, Opernintendant Andreas Homoki. Fotos: Noëlle Guidon, Raphael Moser, Andrea Zahler

Hazel Brugger ging voran: Die Schweizer Comedian verkündete in den ersten Novemberwochen, bis Ende Jahr keine Ungeimpften mehr zu treffen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. «Es geht einfach nicht mehr», schrieb Hazel Bruggers Ehemann und Geschäftspartner Thomas Spitzer dazu auf Twitter.

Brugger und Spitzer sind keine Ausnahmen. Angesichts galoppierender Fallzahlen und eines erneut drohenden Lockdown entscheiden sich immer mehr Schweizerinnen und Schweizer, über das hinauszugehen, was der Bundesrat von ihnen verlangt. Und zwar in allen Bereichen – im Privaten, in der Kultur, in der Politik, in Schule und Sport.