Die Handweberin – Sie lernte einst einen Beruf, den es heute kaum noch gibt Gaby Stranner aus Langnau beherrscht das Handwerk der Handweberin. Heute gibt es nur noch einzelne Ausbildungsplätze in diesem Bereich. Nina-Lou Frey

Früher sass Gaby Stranner am Webstuhl, heute entwirft sie Schals, die in Südasien produziert werden. Foto: Raphael Moser

Der Farbton des Lippenstifts ist identisch wie jener der Bluse. Die Füsse stecken in gemusterten Socken. Jedes Kleidungsstück, das die gelernte Handweberin und Designerin Gaby Stranner trägt, scheint auf die anderen fein abgestimmt zu sein. «Textilien und Farben faszinieren mich», sagt die bald 60-Jährige, die uns in Langnau willkommen heisst.

Im Keller, kein dunkler, miefiger, sondern einer mit grossen Fenstern und Ausblick in die Emmentaler Hügel, befindet sich ihr Atelier. «Ich arbeite gerade intensiv an der nächsten Kollektion für den Winter 2022/2023.» Auf dem Tisch liegen etliche Spulen, auf Papier sind Muster gezeichnet. Stranner designt Schals, die in Nepal nach ihren Entwürfen von Hand gewoben werden und schliesslich in ausgewählten Boutiquen und Museumsshops in der ganzen Schweiz über den Tresen gehen.