Die Eltern von Marlen Reusser – «Sie lebt ihren Traum» Natürlich freuen sich Samuel und Maja Reusser über den Erfolg ihrer Tochter. Aus der Ruhe bringen lassen sie sich davon aber nicht. Cornelia Leuenberger

Maja und Samuel Reusser sehen die Karriere ihrer Tochter gelassen. Foto: Manuel Zingg

Eigentlich sind Maja und Samuel Reusser ein ganz normales Ehepaar, sie 58 Jahre alt, er 60, drei erwachsene Kinder. Beide berufstätig, sie als Fachfrau Alltagsgestaltung und Aktivierung in einem Heim für Menschen mit Demenzerkrankung, er als Bauer und Mitarbeiter im Bundesamt für Landwirtschaft. Ihr Daheim ist ein Bauernhaus im Weiler Sumpf in Hindelbank.

Alles ganz normal. Eigentlich. Und dann doch nicht: Denn Maja und Samuel Reusser sind die Eltern einer unterdessen sehr bekannten Tochter: Marlen Reusser, erfolgreiche Velorennfahrerin und Teilnehmerin an den Olympischen Spielen in Tokio. Am Sonntag startet sie zum Strassenrennen, am Mittwoch zum Einzelzeitfahren.