Theater in Unterseen – Sie lassen ihre Puppen tanzen

Stadtkeller Unterseen: Klein, aber fein Infos einblenden

«Der Hunger auf Kleinkunst ist gross. Kein Wunder nach einer Spielsaison, wo wir alle – Veranstalter, Künstler und Besucher – auf jegliche Produktionen verzichten mussten. Nun geht wieder los. Unser Stammpublikum ist zurück, selbst Besucher aus Thun und dem weiteren Oberland finden den Weg nach Unterseen», freut sich Barbara Guggisberg, Präsidentin des Vereins Stadtkeller Unterseen, über den gelungenen Start als wichtigen Schritt in die Normalität.

Doch was macht die besondere Faszination des Kleintheaters auch nach über 40 Jahren seines Bestehens aus? Die Grösse des Gewölbekellers mit rund 70 Plätzen schafft eine besondere Nähe zu den Künstlerinnen und Künstlern. Dank der ausgezeichneten Akustik kommen die Stimmen und die Klänge der Instrumente ohne Verstärkung selbst in den hinteren Reihen gut an. «Klein und fein ist nicht nur unser Theater, so soll auch das Programm sein. Wir legen Wert auf ein ausgewogenes Angebot mit hoher Qualität. Viele unserer Künstler kennen wir seit Jahren persönlich. Wir schauen alle Produktionen an, bevor wir uns entscheiden, sie ins Programm aufzunehmen. Trotz den verlangten Corona-Massnahmen sind wir zuversichtlich, zusammen mit unseren Gästen, gut über die Runden zu kommen», sagt Barbara Guggisberg. (pwu)