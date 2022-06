Show im KK Thun – Sie lassen Abba hochleben «Waterloo», «Mamma Mia» und «Super Trouper» machten Abba unsterblich. «Abba Gold – The Concert Show» bringt deren Hits auf die Bühne. Am 19. Juni auch in Thun. Barbara Donski

«Abba Gold – The Concert Show» macht am 19. Juni im KK Thun halt. Foto: PD

Abba sind längst zum Mythos geworden, Hits wie «Waterloo», «Mamma Mia» oder «Dancing Queen» bleiben unvergesslich: Die «Abba Gold – The Concert Show» bringt die Hits der schwedischen Kultband auf die Bühne. «Von den Originalkostümen bis hin zum schwedischen Akzent der Vorbilder – jedes noch so kleine Detail ist authentisch Abba», schreibt der Veranstalter in einer Medienmitteilung zur Show vom kommenden Sonntag, 19. Juni, im KK Thun.