Die Frau hinter der Initiative – Sie lässt sich nicht vom Kurs abbringen Wegen ihrer Trinkwasserinitiative spielt ein ganzes Land halb verrückt. Das hat Franziska Herren vorsichtiger gemacht. Angst kennt die Wiedlisbacherin keine. Kathrin Holzer

Sie kämpft seit bald vier Jahren für eine neue Landwirtschaftspolitik, die dem Trinkwasser mehr Beachtung schenkt: Franziska Herren, Fitnesstrainerin aus Wiedlisbach. Foto: Beat Mathys

An diesem Nachmittag ringt Franziska Herren doch einen Moment um Fassung. Eben erst machte eine Meldung in den Medien die Runde: Gegen die Initiantin der Trinkwasserinitiative und ihre Familie hat es eine offenbar ernsthafte Drohung gegeben. Einen nächsten öffentlichen Auftritt sagt die 54-Jährige deshalb kurzerhand ab. Den Termin mit dieser Zeitung verlegt sie von ihrem Daheim in Wiedlisbach ins nahe Solothurn.

Es ist die entscheidende Phase eines der wohl härtesten Abstimmungskämpfe in den vergangenen Jahrzehnten. Die beiden Agrarinitiativen wühlen das Land auf. Der Grossteil des Bauernstandes fühlt sich in seiner Existenz bedroht. Konsumentinnen und Politiker, Fachleute und Aktivistinnen liefern sich heftige Schlagabtausche auf allen möglichen Kanälen. Mittendrin, von den einen als stille Heldin bewundert, von den anderen als Bauernfeindin schlechthin gebrandmarkt: Franziska Herren.