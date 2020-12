Berner Ideen (11) – Sie lässt Bern vor 100 Jahren aufleben Verena Blum-Bruni hat ein Genre erfunden: die historische Mundart-Biografie. Ihre Werke über ihre Berner Grosseltern stecken voller witziger Aha-Momente. Mirjam Comtesse

Verena Blum-Bruni schreibt auf Berndeutsch über die Welt ihrer Grosseltern. Die anekdotischen Geschichten lesen sich wunderbar. Bild: Nicole Philipp

«Chüderle u chutte. Gschichte us Bärn» heisst das neue Buch der Könizerin Verena Blum-Bruni. Der Untertitel ist eine masslose Untertreibung: Die 72-Jährige erzählt nicht einfach ein paar nette Anekdoten in Mundart, sondern sie hat bis ins Detail recherchiert, wie die Welt ihrer Grosseltern um 1900 aussah.

Als studierte Historikerin und einstige Angestellte beim Staatsarchiv Bern weiss sie, wo sie alle notwendigen Informationen findet. «Ich war unter anderem beim Strassenverkehrsamt, beim Stadtarchiv Bern, auf der Rothenegg und in Oberstocken», erzählt Verena Blum-Bruni bei einem Treffen.

Die Grosseltern Fritz und Adele mit ihren Töchtern Emma und Frieda im Jahr 1906. Bild: zvg

Diese relativ trockenen Informationen verbindet sie wunderbar mit Ereignissen aus dem Leben ihrer Grosseltern. So können Leserinnen und Leser tief eintauchen in die damalige Zeit. Zum Beispiel erzählt die Autorin, wie Anfang des 20. Jahrhunderts in Bern die ersten Autos aufkommen. Dabei gibt es rund um die vielen Bauernhöfe oft unliebsame Begegnungen mit Hühnern:

«Ds Strickmuschter vo so re motorisierte ‹Hiirichtig› isch geng ähnlech: Me fahrt näb emne Puurehof düre, plötzlech es Gflatter, huppe nützt nüüt, im Gägeteu, d Verwirrig im ufgschüüchte Hüehnervouk wird no grösser. Die erschrockeni Schar stübt usenang, es Huehn verschwindet unger em Vorderrad, es chlyses Plopp u der Fahrer stygt us.»

In aller Regel verlangt nun der Bauer für sein ermordetes «bestes Legehuhn» eine ordentliche Entschädigung. «Auso der Gäudsecku zücke, stumm bläche u de d Einzuteile vo däm blöde Viech mitnäh.» Verena Blum-Bruni erzählt, wie es die Grossmutter später zu Hause im Kochtopf zubereitet – nachdem sie zuerst geschimpft hat über den schlechten Zustand des Abendessens.

Grösser ist die Freude, wenn der Grossvater ein Wildtier erwischt: «Wes ds Schicksau guet meint, leits ihm e Has, es Rehli oder e Hirsch ungers Fahrzüüg.» Eine Meldung bei der Polizei ist damals noch nicht nötig. Das tote Tier wird einfach stillschweigend im Kofferraum heimtransportiert.

Die Grosseltern und ihr Schwiegersohn unterwegs mit dem Ford Modell T im Jahr 1932. Man kann sich gut vorstellen, dass ein Hirsch gegen ein solches Ungetüm keine Chance hatte. Bild: zvg

Solche Anekdoten sind nicht nur witzig zu lesen, man fühlt sich der früheren Generation auch ungewöhnlich nahe. Denn Verena Blum-Bruni macht nachvollziehbar, wie aufregend die neuen technischen Errungenschaften für die Beteiligten waren.

So wie wir heute vielleicht über das aktuelle Smartphone fachsimpeln, tauschten sich die Menschen um 1920 über Motoren aus. Im Gegensatz zu uns mussten sie allerdings deutlich besser Bescheid wissen, weil es bei den ersten Autos ständig etwas zu reparieren gab.

«Chüderle u chutte» ist aber nicht nur gut recherchiert. Lebendig macht das Buch, dass sich Verena Blum-Bruni vieles direkt hat erzählen lassen von Menschen, die dabei waren. «Ich muss ein sehr anstrengendes Kind gewesen sein», sagt sie lachend. «Ich wollte immer alles ganz genau wissen und stellte meinen Verwandten tausend Fragen.»

Das tat sie auch bei ihren Grosseltern mütterlicherseits, die an der Länggassstrasse 74 in Bern wohnten und während 50 Jahren beobachten konnten, wie sich das Quartier radikal veränderte. Als Erinnerung an sie ist vergangenes Jahr Verena Blum-Brunis erste historische Mundart-Biografie entstanden: «Huufyse mit Gomfi».

«Huufyse mit Gomfi» war für den renommierten Kurt-Marti-Preis nominiert.

Der Titel erinnert an das Lieblingsdessert der Grossmutter, eine Blätterteig-Speise in Hufeisen-Form mit einer Marmeladen-Füllung und Hagelzucker obendrauf. «Sehr krümelig und sehr süss», sagt Verena Blum-Bruni. Das Gebäck ist heute nur noch in wenigen Berner Bäckereien erhältlich.

Bereits «Huufyse mit Gomfi» stach mit seinem Charme und seiner differenzierten Mundart-Sprache heraus. Das Buch war für den Kurt-Marti-Preis 2020 nominiert. Wie «Chüderle u chutte» ist es auf Berndeutsch geschrieben, «weil meine Grosseltern so sprachen». Die Autorin sagt, sie hätte sich nicht vorstellen könnten, deren Geschichte auf Hochdeutsch zu erzählen.

Neben dem Tram trabten zur Zeit der Grosseltern (ca. 1930) Rösser über die Kornhausbrücke. Autos waren selten. Bild: zvg

Dabei hat die 72-Jährige bereits ein Buch in Schriftsprache veröffentlicht. Vor sieben Jahren erschien ihr Roman über das Verdingkind Päuli Zürcher. Der Bub war mit nur fünf Jahren gestorben – zu Tode gequält von seinen Pflegeeltern. «Dieses Schicksal wollte ich stellvertretend für die schlimmen Erlebnisse vieler Verdingkinder erzählen», sagt Verena Blum-Bruni. Darauf gestossen war sie bei ihrer Arbeit im Berner Staatsarchiv anhand von Protokollen, darunter auch der Obduktionsbericht.

«Man muss sich der Vergangenheit stellen», findet die Autorin. Bei ihren Recherchen hilft ihr, dass sie leicht mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Sie erzählt, wie sie auf einer Wanderung im Berner Oberland plötzlich vor dem Haus stand, in dem der kleine Bub bis 1945 gelebt hatte. Sie schaffte es, ins Vereinslokal der Pflegeeltern hereingebeten zu werden – und konnte darauf die Umgebung des Jungen im Detail beschreiben.

Inzwischen ist sie pensioniert und das Grosseltern-Thema ausgereizt. Wo holt sie sich neue Inspiration? Verena Blum-Bruni zögert keine Sekunde mit der Antwort: «Die Grosstante meines Vaters gehörte zu einer Simmentaler Viehzüchter-Familie.» Die Kühe seien bis in die USA verkauft worden, weil viele Schweizer Auswanderer sie als Erinnerung an ihre alte Heimat halten wollten.

Ihr schwebt zudem eine Geschichte über das Dorf Heimberg vor, in dem sie lange als Lehrerin unterrichtete. Keine historische Abhandlung natürlich, aber ein Porträt des Dorfes anhand von Persönlichkeiten, die dort ihr Leben verbracht haben.

Ungewohnter Anblick: Ein Zeppelin aus Friedrichshafen schwebt vor 1933 über das Bundeshaus. Bild: zvg

«Ich habe mal ausgerechnet, dass ich mindestens 125 Jahre alt werden müsste, um alle meine Ordner mit Material durchzuarbeiten», sagt Verena Blum-Bruni. In der Zwischenzeit hat sie aber noch eine andere wichtige Aufgabe. Ihre fünf Grosskinder im Alter von einem Monat bis sechs Jahre wollen ebenfalls Geschichten hören. «Wenn es heisst: ‹Tschoss hocke, Büechli luege›, bin ich sofort dabei.»

Verena Blum-Bruni: «Chüderle u chutte. Gschichte us Bärn», Zytglogge 2020, 145 S., ca. 29 Fr.

Verena Blum-Bruni: «Huufyse mit Gomfi. Gschichte us der Länggass», Zytglogge 2019, S. 151, ca. 26 Fr.