Thun: Konzert im Café Mokka – Sie laden zur Zeitreise in den Sommer 1977 Lange Intros sind definitiv nicht ihr Ding: Die Punkband Nasty Rumours wird am Samstag für eine energetische Show im Café Mokka gastieren. PD/gbs

Die ‘77-Punkrock-Band Nasty Rumours mit (v.l.) Jan «Jamous» Dettwiler, Julian Krähenbühl, Daniel Fischer und Flo Weber macht am 11. März für ein Konzert Halt im Café Mokka. Foto: PD/Alain Schenk (soundphoto.ch)

12 Tracks in total 24 Minuten: Das ist der Inhalt des Albums «Bloody Hell, What A Pity!», das die Nasty Rumours im vergangenen November veröffentlicht haben. Unschwer zu erahnen, dass sich die Band den rohen, energiegeladenen Sounds verschrieben hat. Das dritte Werk der Berner Band «hat all die Hits, die sie zur meistunterschätzten europäischen Powerpop/’77-Punk-Band gemacht haben», steht im Pressetext geschrieben. Am Samstag, 11. März, um 21 Uhr tritt das Quartett nun im Café Mokka an der Allmendstrasse in Thun auf. «Schneller und günstiger gibts diesen Winter keine Zeitreise in den Sommer von 1977», heisst es.

Inspiriert sind die im Jahr 2014 gegründeten Nasty Rumours von 70er-Genre-Legenden wie The Boys, The Undertones oder Buzzcocks. Ihre Tourneen haben sie nicht nur in verschiedenste Länder Europas, sondern etwa auch nach Südafrika und Australien geführt. Dabei standen sie mit Bands wie The Adicts, Stiff Little Fingers, 999 oder TV Smith auf der Bühne. Eben erst waren Nasty Rumours drei Wochen lang als Support der britischen Punkband UK Subs in Europa unterwegs.

Wurzeln in der Region

Drei der vier Bandmitglieder haben ihre Wurzeln in der Region: So ist Sänger Julian Krähenbühl in Steffisburg aufwachsen und war Drummer bei der Thuner Punkband The Strapones. Gitarrist Jan «Jamous» Dettwiler wiederum ist in Seftigen aufgewachsen und spielt nicht nur für die Nasty Rumours, sondern auch bei der Thuner Kult-Punkband Tight Finks. Schlagzeuger Daniel Fischer stammt aus Brienz, wohnt derzeit wieder in Thun und war in den 00er-Jahren Teil der grossen Underground-Family um Uristier, The Fuckadies, Tight Finks und Unhold.

