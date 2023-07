Die Tour de France nach Mäders Tod – Sie lachten über den Helm – jetzt denken sie sogar an Fangnetze Die Tragödie um Gino Mäder steckt noch tief in den Rennfahrerköpfen. Manche haben in Abfahrten Angst. Doch es gibt Lösungsansätze. Johannes Aumüller

Manche haben sogar eine Phobie: Das Feld der Tour de France bei der Abfahrt vom Col d'Aubisque 2022. Foto: Tim de Waele (Getty Images)

Nach 71 Kilometern wird das Peloton an diesem Mittwoch das Örtchen Sainte-Engrâce erreichen, und danach wird es schon mittendrin sein in der ersten dieser Prüfungen, die traditionell den Kern der Tour de France ausmachen. Bereits am fünften Tag der Schleife schickt die Organisation das Feld ins Hochgebirge der Pyrenäen, alles ist ausgelegt auf die grosse Schlacht der Favoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Dazu wird es dann wieder diese prägenden Bilder der Tour geben, qualvolle Bergauf- und rasante Bergabfahrten. Aber diesmal stehen die Tage im Hochgebirge auch unter dem Eindruck eines Ereignisses, das die Radszene tief erschüttert hat.