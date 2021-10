Neuer Blick auf Dürrenmatts «Alte Dame» – «Sie kommt nur mit den Methoden der Männer weiter»

Die Beziehung der Hauptfiguren steht hier im Zentrum: Szene aus dem «Besuch der alten Dame» am Theater an der Effingerstrasse.

Die Beziehung der Hauptfiguren steht hier im Zentrum: Szene aus dem «Besuch der alten Dame» am Theater an der Effingerstrasse.

Sie haben Friedrich Dürrenmatts Klassiker «Der Besuch der alten Dame» für das Theater an der Effingerstrasse umgeschrieben. Könnte man auch sagen: verbessert?

Zum Begriff «umschreiben» muss ich zuerst sagen: Die Rechte am Stück liegen beim Diogenes-Verlag, der wiederum die Interessen der Erben Dürrenmatts vertritt. Und die Erben verlangen bis heute, dass man ein Dürrenmatt-Stück werktreu aufführt. Die Möglichkeiten, in den Text einzugreifen, sind also beschränkt.