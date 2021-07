Pop-ups in Frutigen – Sie kommen, um nicht zu bleiben So schnell, wie sie aufgeht, wird sie wieder verschwinden: Mit der Cargo-Bar startet am Freitagabend die Pop-up-Sommersaison in Frutigen. Murielle Buchs

Die Organisatoren Beat Jungen, Marco Hadorn und Dominik Baumann (von links) freuen sich auf die Eröffnung der Cargo-Bar am 2. Juli. Stefan Egger, weiterer Mitinitiant, fehlt auf dem Bild. Foto: Murielle Buchs

Erfrischende Drinks, kulinarische Höhenflüge, Musik, Blick aufs Gehrihorn und – hoffentlich – ein laues Sommerlüftchen. Das und mehr erwartet die Gäste der Pop-up-Bar Cargo. Diese öffnet vom 2. bis 31. Juli auf dem ehemaligen Flugplatz in Frutigen ihre Tore. Gleich anschliessend beginnt die zweite Hälfte der Saison mit der Pop-up-Bar Perron auf dem alten Güterbahnhofareal Frutigen. So sieht das Konzept einer Pop-up-Bar aus, einem Treffpunkt also, der für einen bestimmten Zeitraum an einem Ort steht und dann wieder verschwindet.

«Ein echtes Bedürfnis»