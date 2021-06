Neuer Pokerclub in Bern – Für ihr Pokerlokal brauchten sie viel Geduld Nach jahrelangem Verbot sind im Kanton Bern Pokerlokale wieder erlaubt. Es gelten jedoch strenge Auflagen. Zu Besuch bei drei Pionieren in Bümpliz. Michael Bucher

Am Samstag, 12. Juni, eröffnen sie ihren Gentlemen's Poker Club (v.l.): Francesco Pilato, Fabio Assante und Sebastiano Sbriglione (v.l.). Foto: Raphael Moser

In einer unprätentiösen Dienstleistungszone in Bümpliz wird dieser Tage Pionierarbeit geleistet. Im ersten Untergeschoss eines Gebäudes am Lagerhausweg öffnet am Samstag das erste amtlich bewilligte Pokerlokal im Kanton Bern seine Tore. Von Donnerstag bis Sonntag kann dort jeweils vom Abend bis in die Nacht hinein dem Pokerspiel gefrönt werden.

Dahinter stecken Fabio Assante (39), Sebastiano Sbriglione (47) und Francesco Pilato (54) – allesamt Berner mit italienischen Wurzeln. Gentlemen’s Poker Club haben sie den Schuppen getauft. Wobei das Wort Schuppen gleich in zweierlei Hinsicht fehl am Platz ist, wie sich bei einer Führung vor Ort zeigt.