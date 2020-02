SC Bern – «Sie können einfach schreiben: Immer wieder Berra!» Philippe Furrer freut sich über die Niederlage. Thomas Rüfenacht will eine Kerze anzünden. Eric Blum ist bedient. Reto Kirchhofer

Der 38. Schuss sitzt: Christian Thomas bezwingt Reto Berra. Bild: Raphael Moser

Keine Zuschauer, keine Tore. Diese Nullnummer im Quadrat sorgt nach 60 Spielminuten bei Gottéron für Verzückung. Philippe Furrer schreit seinen Jubel raus und durchbricht die Stille in der Postfinance-Arena.

Soeben haben sich die Freiburger diesen einen Punkt erkämpft, der sie ins Playoff bringt. Den Berner Siegtreffer in der Verlängerung lachen die Gäste einfach so weg. «Ich habe mich noch nie so fest über eine Niederlage gefreut», sagt Furrer. Zum Abschied reicht er die Hand, schüttelt den Kopf. «Reine Panikmacherei», sagt er, «es ist schwer nachvollziehbar.»

Damit meint der Freiburger Verteidiger nicht etwa den Umstand, wonach der SCB gegen Gottéron trotz drückender Überlegenheit in regulärer Spielzeit keinen einzigen Treffer zustande brachte. Es geht um den Beschluss, die letzten zwei Qualifikationsrunden zu Geisterspielen zu machen.

Schräg sei das Gefühl gewesen, «sehr schräg sogar», meint der SCB-Abwehrspieler Eric Blum. «Aber weil die Partie so wichtig und der Fokus so hoch war, konnte ich das Drumherum ganz gut ausblenden.» Und dann setzt Blum die Schlagzeile: «Über die Partie gibt es nicht viel zu sagen. Sie können einfach schreiben: immer wieder Berra!»

Freiburgs Torhüter lässt die Berner verzweifeln. Und weil die Gäste ihren formidablen Goalie gut abschirmen, prallt Angriff um Angriff ab. Von den Rängen kommt keine Hilfe. Stürmer Thomas Rüfenacht sagt: «Die Energie der Zuschauer hat uns gefehlt.» Es herrscht Stimmung wie an einem Gottesdienst – wobei bei einem Gottesdienst immerhin noch gesungen wird.

Nach dem 2:1 ist die Messe für den Meister noch nicht gelesen. Aber er braucht neben einem Sieg heute in Lausanne die Unterstützung von Ambri. Hans Kossmann, einst in der Leventina engagiert, sagt: «Ambri möchte Lugano unter dem Strich sehen und wird dem Gegner im Derby nichts schenken.» Der Mimik des SCB-Trainers ist wenig Zuversicht zu entnehmen.

Das Schlusswort gebührt Rüfenacht: «Vielleicht werde ich noch in die Kirche gehen, eine Kerze anzünden und für Ambri beten.» Immerhin: Die örtliche Stimmung kennt er bereits.