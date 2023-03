YB-Fans und ihr Herzensverein – Sie klauen Stadionrasen und schlafen im Trikot Wie fühlt es sich an, wenn ein Fussballclub Teil des Lebens ist? Zum runden YB-Geburtstag erzählen eingefleischte Fans von ihrer Beziehung zum Verein. Christoph Albrecht Simone Klemenz Damaris Hohler

Sie machen die Spiele im Wankdorf zum Erlebnis: Die YB-Fans. Foto: Tobias Anliker

Der BSC Young Boys feiert Geburtstag. Am 14. März ist es auf den Tag genau 125 Jahre her, seit eine Handvoll Gymnasiasten den Berner Fussballverein gründete. Als Vorbild diente seinerzeit ausgerechnet ein Basler Club. Von den damals populären Old Boys liess man sich nicht nur für den Namen inspirieren, sondern übernahm auch gleich deren Farben.