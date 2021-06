Das Dilemma der Spielerfrau – Sie kann nur verlieren Egal was sie tut, die Spielerfrau steht auf verlorenem Posten – und jeder schaut zu. Dabei dürfte es sie eigentlich gar nicht mehr geben. Marten Rolff und Silke Wichert

Die Öffentlichkeit kennt oft nur ihre Vornamen: Alexandra (Partnerin von Nico Elvedi), Melanie (Partnerin von Manuel Akanji), Amina (Partnerin von Haris Seferovic) und Nicole (Partnerin von Ricardo Rodriguez) im Stadion in Kaliningrad an der WM 2018. Foto: Toto Marti (Blick/freshfocus)

Eine Spielerfrau zu sein ist ein Job, den es streng genommen gar nicht mehr geben darf. Wer würde sich heute noch offiziell als Anhängsel definieren, als «Frau von …»? Ein Sportreporter, der die Spielerfrauen-Reihe auf der Tribüne wie früher als «Hühnerstange» bezeichnen würde, wäre seinen Job los. Nein, die Zeiten sind so woke und öffentlich wie nie, und der Narzissmus blüht, da hat jeder sein eigenständiges, irre erfolgreiches Leben.

Für die moderne Spielerfrau löst das kein einziges Problem – das Gerede von Gleichberechtigung hat den Job nur tougher gemacht. Denn wie bitte soll man sich behaupten neben Rampenlicht und Millionengehältern von Granit Xhaka, Kylian Mbappé oder Lionel Messi? Weder beim G-7-Gipfel noch bei den Oscars werden die «Anhängsel» der Protagonisten so demonstrativ in eine Box gesteckt. Für die moderne Version der Spielerfrau, für das Beiwerk, das keins mehr sein darf, gilt heute ein so hochkomplexer wie widersprüchlicher Verhaltenskodex, der im Grunde nicht zu bewältigen ist. Hier sind die wichtigsten Gebote.