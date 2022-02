Krieg in der Ukraine – Sie kämpfen mit Galgenhumor und dem Mut der Verzweiflung In Kiew lädt Maxim als Freiwilliger sein Gewehr und jagt russische Saboteure. In Russland und Zürich erheben Russinnen gegen Putin ihre Stimme, trotz schrecklicher Angst. Momentaufnahmen aus dem Krieg. Bernhard Odehnal Catherine Boss

Ein Feuerwehrmann vor einem durch Raketen getroffenen Wohnhaus in Kiew: Bisher hielt die ukrainische Hauptstadt den russischen Angriffen stand. Foto: Sergej Dolzehnko (Keystone)

Eine Wohnung irgendwo in einem der vielen Plattenbauten in Kiew. Etwa zehn Männer und eine junge Frau sitzen zwischen Bergen von Munitionskisten. Viele tragen Tarnuniformen, manche sind in Zivil. Jeder hat vor sich eine Plastikform, durch die sie Patronen in die Magazine für Maschinengewehre schieben. So arbeiten sie die ganze Nacht. Still. Hoch konzentriert.

Nachtarbeit in Kiew: Freiwillige laden Munition in Magazine. Video: privat für Tamedia.

Die Gruppe nennt sich selbst «Bratstwo» – Bruderschaft. Es ist einer von vielen Zusammenschlüssen von Freiwilligen, die sich in diesen Tagen in Kiew bilden, um die Hauptstadt gegen die russischen Invasoren zu verteidigen. Notfalls auch im Strassenkampf. Ein Mitglied dieser Bruderschaft ist Maxim, ein etwa 45-jähriger Geschäftsmann und leidenschaftlicher Jäger, der nun mit seiner eigenen Waffe dem Feind entgegentreten will. Maxim, dessen richtiger Name zu seinem Schutz hier nicht genannt wird, schickt auch über einen sicheren Messengerdienst ein kurzes Video vom nächtlichen Nachladen der Munition.

Die Sprache verrät die Saboteure

Maxims Familie hat vor zwei Tagen die Stadt verlassen. Seine Frau ist im Auto unterwegs Richtung Westen. Am Samstag schaffte sie es in zwölf Stunden aber gerade erst in die 200 Kilometer entfernte Stadt Tarnopil. Sein älterer Sohn hält sich bereits seit längerem in einem EU-Land auf. Von dort will er nun den Widerstand unterstützen, sammelt Geld für «Hilfsgüter» – worunter er auch Munition versteht.

Maxim und seine Gruppe werden nicht an der Front eingesetzt. Noch nicht. «Wir bleiben in der Stadt, um Diversanten zu jagen und zu verhaften», schildert er am Telefon. Die Angst vor russischen Saboteuren ist gross. «Es gibt schon viele in Kiew», sagt Maxim. Manche seien in Zivil unterwegs, manche in Uniformen der ukrainischen Armee. Wie sind sie dennoch zu erkennen? «Wir zwingen sie, zu sprechen», erklärt Maxim: «An ihrer Aussprache ist leicht zu erkennen, dass sie keine echten Ukrainer sind.» Zum Beispiel die offizielle Bezeichnung der ukrainischen Staatsbahn: «Ukrzaliznytsia» – kein Russe könne dieses Wort korrekt aussprechen.



Wolodimir Selenski am Sonntag, 27. Februar, in Kiew: Der ukrainische Präsident beschuldigt Moskau, absichtlich auch Wohnhäuser zu bombardieren. Foto: AFP (Ukraine Presidency)

Der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko hat eine Ausgangssperre verhängt. Nicht nur in der Nacht, sondern über das gesamte Wochenende. In der Nacht auf Sonntag seien mehrere «Diversanten» in der Stadt umgebracht worden, berichtet Maxim. Ob er das nur gehört hat oder selbst dabei war, lässt er offen. Auf die Frage, wie es ihm nun gehe, antwortet er kurz und sehr distanziert: «Alles im normalen Bereich.»

Grosse Gefahr für Putins Kritiker

Dabei ist überhaupt nichts mehr normal in der ukrainischen Hauptstadt. Auch wenn der russische Vormarsch vorerst einmal langsam oder gar nicht vorankommt. Die Lage ist völlig unübersichtlich, nicht nur für die Hunderttausenden Bewohnerinnen und Bewohner, die nun Tage und Nächte in Kellern oder in den U-Bahn-Stationen verbringen.

Irgendwo in diesem unterirdischen Labyrinth hat auch Sergei Leschtschenko die Nacht verbracht. Wo er sich genau aufhält, wissen nur wenige. Der Journalist, Antikorruptionsspezialist und ehemalige Parlamentsabgeordnete ist bekannt und deshalb besonders gefährdet. Er trat in den vergangenen Jahren als scharfer Kritiker der russischen Aggression auf der Krim und in der Ostukraine auf. Als Parlamentarier engagierte er sich in der überparteilichen Gruppe «Eurooptimists».

2019 war er für kurze Zeit Berater von Wolodimir Selenski, der kurz darauf zum Präsidenten gewählt wurde. Leschtschenko aber zog sich aus der Politik zurück, weil er Selenski nicht schaden wollte. Denn Leschtschenko war in einen internationalen Skandal geraten: Donald Trumps Anwalt Rudy Giuliani beschuldigte ihn mehrfach im TV, er sei ein Verschwörer und habe 2016 aufseiten der Demokraten gegen Trump in den Wahlkampf eingegriffen.

In Kiew geht das Gerücht um, die Russen hätten Listen mit politisch oder journalistisch exponierten Personen in der Ukraine erstellt, um diese zu verhaften oder zu töten. Sollten diese Listen existieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass darauf auch Leschtschenkos Name steht.



«Die Bilder toter Soldaten sind für Russland eine tickende Zeitbombe.» Christo Grozev, Bellingcat (via Twitter)

Wolodimir Selenski meldet sich in diesen Stunden immer wieder mit kurzen Videos über Twitter und andere soziale Medien, um zu zeigen, dass er noch lebt und keine Absicht hat, die Stadt zu verlassen. Der ehemalige Politiker Leschtschenko hingegen ist auf der Messenger-App Telegram besonders aktiv. Fast im Minutentakt leitet er kurze Videos und Meldungen weiter, die er aus anderen Quellen erhalten hat.

Es sind Bilder von ausgebrannten russischen Panzern, von toten russischen Soldaten am Strassenrand, es sind Statistiken über russische Verluste an Männern und Material. Die Zahlen sind extrem hoch, angeblich sollen über 50 russische Kampfjets und Kampfhelikopter abgeschossen, Tausende Soldaten getötet worden sein. Leschtschenkos Postings vermitteln den Eindruck eines gut organisierten und erfolgreichen ukrainischen Widerstands.

Überprüfen lässt sich das freilich kaum. Ist der tote Soldat in ukrainischer Uniform auf einem auf Telegram verbreiteten und auch von Leschtschenko weitergeleiteten Foto wirklich ein verkleideter russischer Saboteur? Oder doch ein toter Ukrainer? Die internationale Recherchegruppe Bellingcat versucht, über soziale Medien verbreitete Fotos und Videos auf ihre Echtheit zu prüfen.

Aber das ist eine Herkulesaufgabe, noch nie wurde von einem Krieg praktisch in Echtzeit so viel Bildmaterial verbreitet. Dennoch stellt Bellingcat-Mitarbeiter Christo Grozev in einem Tweet fest, dass er nun Stunden um Stunden Fotos mit toten russischen Soldaten sichten müsse, obwohl die russische Armeeführung behaupte, es gebe keine Opfer. Die Bilder seien «für Russland eine tickende Zeitbombe», schreibt Grozev.



Das Wort «Krieg» ist verboten

In Russland hat das Regime von Wladimir Putin die Zensur drastisch verstärkt. Russische Medien dürfen nicht mehr über einen «Krieg» berichten. Der offizielle Ausdruck «spezielle Operation» ist nun verpflichtend. Für die staatlichen Medien ist das kein Problem. Sie rapportieren ohnehin ausschliesslich die Linie der Regierung und der Armeeführung. Demnach gibt es keinen «Krieg», und die Spezialoperation läuft ganz nach Plan.

Russinnen und Russen im In- und Ausland sehen die Kriegspropaganda mit Erstaunen und Entsetzen. «Totale Lüge im Fernsehen, Schweigen über die Toten. Ich bin schockiert», schreibt Maria (Name geändert), eine in Zürich lebende Russin im Chat mit dieser Zeitung. Marias Familie lebt in Moskau, weshalb sie ihren Familiennamen nicht offenlegen will. Sie sagt aber, dass Menschen in Russland in Angst und Schmerz leben würden. «Sie wissen nicht, was kommt.»

Maria schreibt auch, dass Russland Soldaten in den Krieg schicke, die dort gar nicht sein dürften: «18-Jährige, die sechs Monate lang obligatorischen Militärdienst machen und für diesen Krieg benutzt werden.» Maria beruft sich auf einen Artikel im regimekritischen Onlinemagazin «Meduza», in dem Soldatenmütter erzählen. Titel: «Ich habe Angst. Wo ist mein Kind?» Ob die Behauptungen zutreffen, kann nicht verifiziert werden.

«Nur eine Antikriegsbewegung in Russland kann das Leben auf diesem Planeten retten.» Dmitri Muratow, Journalist und Nobelpreisträger

Die Redaktion von «Meduza» sitzt längst im Exil im lettischen Riga. Den letzten unabhängigen Medien in Russland werden nun die Daumenschrauben noch weiter angezogen. Am Samstag zwang der staatliche Medienregulator Roskomnadzor mehrere Medien, ihre Berichte vom Netz zu nehmen, weil darin das Wort «Krieg» vorkam. Die unabhängige «Nowaja Gazeta» will dennoch weiterhin den Krieg als solchen bezeichnen.

Der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Chefredaktor Dmitri Muratow glaubt, dass nur «eine Antikriegsbewegung in Russland das Leben auf diesem Planeten retten kann». Muratows Statement gegen den Krieg hatte auf Youtube bisher über 300’000 Aufrufe.

Ausserhalb des Internets sind Aufrufe zum Frieden extrem gefährlich geworden. Kundgebungen sind verboten, offiziell wegen der Corona-Pandemie. Wer Hilfe in die Ukraine schicken oder Geld spenden will, dem drohen bis zu 20 Jahre Haft wegen «Hochverrats». Dennoch gehen Menschen in Russland gegen den Krieg auf die Strasse. Nicht nur in Moskau und St. Petersburg, auch in kleineren Städten wie Jekaterinburg.

Am Samstag gingen dort etwa 300 Einwohnerinnen und Einwohner auf die Strasse mit Parolen auf Pappkarton: «Stoppt den Wahnsinn» oder «Kein Blutvergiessen mehr». Viele wurden sofort von Polizisten ergriffen, in Arrestwagen gesteckt und abtransportiert. Der junge Journalist Iwan Rusljannikow filmte die Verhaftungen und versteht nicht, warum die Polizisten so brutal vorgehen mussten: «Es war doch ein Aufruf zum Frieden und nicht zum Rücktritt Putins.»

Protest gegen den Krieg und Verhaftungen im russischen Jekaterinburg am Samstag, 26. Februar. Video: Iwan Rusljannikow

Auch Russinnen im Ausland, wie etwa Maria, fürchten Konsequenzen, wenn sie protestieren. Sie schreibt: «Klar mache ich mir riesige Sorgen um die Familie in Moskau. Aber ich will mein Vaterland für meine Kinder behalten. Deshalb dürfen wir nicht mehr schweigen.» Maria fürchtet die Isolation Russlands in der Welt: Sie glaubt aber auch, dass Putin nur weichen werde, wenn er «von seinen eigenen Kreisen verraten wird».

Schon über 300’000 Flüchtlinge

Für einen Putsch in Moskau gibt es aber keine Anzeichen. Inzwischen stösst die russische Kriegsmaschinerie weiter in der Ukraine vor. Laut dem Flüchtlingshochkommissariat der UNO sind mittlerweile rund 370’000 Menschen aus der Ukraine in die Nachbarländer Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Moldau geflüchtet.

Die Westukraine nimmt noch Menschen aus dem Osten auf, es gäbe sogar noch Kapazitäten, in Hotels, in Privatwohnungen. Doch viele Ukrainerinnen wollten mit ihren Kindern lieber das Land verlassen, berichtet Anastasija Glotova. Auch wenn sie dafür zehn oder zwölf Stunden am Grenzübergang nach Polen warten müssen. Glotova kann die Menschen verstehen: «Sie kommen aus dem Krieg im Osten, sie haben fürchterliche Dinge gesehen. Sie haben Angst, dass die Russen auch die Westukraine angreifen.»

Flüchtlinge auf dem Bahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg): «Sie kommen aus dem Krieg, sie haben fürchterliche Dinge gesehen.» Foto: Jurij Djachischin (AFP)

Anastasija Glotova hat einen russischen Vater und eine ukrainische Mutter. Sie wuchs im ostukrainischen Luhansk auf und floh in den Westen des Landes, als die Region 2014 von russischen Separatisten okkupiert wurde. In der westukrainischen Stadt Lwiw machte sie eine Ausbildung zur Touristenführerin. Jetzt lebt sie in einem Dorf ausserhalb der Stadt und sieht die Flüchtlingsströme vorbeiziehen, Richtung polnische Grenze.

Raketen aus Weissrussland?

Glotova selbst war bisher eher gelassen, sie fühlte sich in Sicherheit. Auch in der Westukraine gibt es eine Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr, und in der Nacht müssen die Dörfer und Städte dunkel bleiben. Sonst laufe das Leben bislang recht normal weiter, erzählt Glotova am Telefon. Aber dann hörte sie am Sonntagmorgen von Raketen, die von weissrussischem Gebiet auf Kiew abgefeuert worden waren. Unabhängige Bestätigungen gibt es dafür nicht. Trotzdem hat die junge Frau im ukrainischen Dorf zum ersten Mal Angst: «Wenn das stimmt und Weissrussland eingreift, dann könnte das der Beginn eines Weltkriegs sein», sagt sie.

Knapp 500 Kilometer östlich von Lwiw hat man hingegen Hoffnung, der grossen Katastrophe zu entkommen. Kiew wird zwar beschossen, aber die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt nicht eingenommen. Der Widerstand ist stark.

Der Freiwillige Maxim, der in der Nacht mit seiner «Bruderschaft» Gewehrmagazine füllte, schickt nach ein paar Stunden Schlaf ein kurzes Video von seinem Balkon. Darunter steht ein Lastwagen, und Männer laden Müllsäcke auf. «Sogar die Müllabfuhr funktioniert noch in der Stadt», kommentiert Maxim: «Wir werden gewinnen.»

Bernhard Odehnal ist Mitarbeiter beim Tamedia-Recherchedesk. Er studierte Slawistik und war bis 2017 Korrespondent des Tages-Anzeigers für Österreich und Osteuropa. Er hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Mehr Infos @BernhardOdehnal Catherine Boss ist Co-Leiterin des Recherchedesk, Schwerpunkt ihrer Berichterstattung sind Medizin-, Wirtschafts- und Justizthemen sowie weitere investigative Recherchen. Sie hat mit Kollegen einen Swiss Press Award und zweimal den Zürcher Journalistenpreis erhalten. Mehr Infos

