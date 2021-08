Tabubruch auf dem Land – Sie kämpfen für mehr sexuelle Vielfalt – in Obwalden Der Kanton gilt als konservativ und verschlossen. Die Freund*innen Ronja Studer und Hanna Lai wollen das ändern und zeigen, wie Aktivismus auf dem Land funktioniert. Anielle Peterhans

Hanna (links) und Ronja (rechts) wollen jungen, queeren Menschen auf dem Land zeigen, dass sie nicht allein sind. Foto: anp

Ronja Studer und Hanna Lai sind beste Freund*innen, queer und leben in Sachseln und Giswil, unmittelbar bei Sarnen im Kanton Obwalden. Sie mögen das Bergpanorama und die Ruhe rundherum, vermissen aber die Regenbogenfahnen an den Balkonen als Zeichen ihrer Community.

Hanna ist 19 Jahre alt und absolviert in Sarnen die Ausbildung zur Hochbauzeichnerin. Ronja ist ein Jahr älter, sie arbeitet in einer Buchhandlung – der einzigen im ganzen Kanton. Fast täglich essen die jungen Personen auf der Treppe bei der Migros zu Mittag. Sie haben sich vor drei Jahren an einer Kunstausstellung in Luzern kennen gelernt.