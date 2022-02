Schweizer Curler bei Olympia - Sie ist zu nervös, um ihm zuzuschauen

Olympische Spiele in Peking: Curling – Sie ist zu nervös, um ihm zuzuschauen Sie betreute Topstars wie Nicola Spirig und Jeannine Gmelin. Jetzt will Alina Pätz selber in den Olymp aufsteigen. Auch Partner Sven Michel hat in Peking eine Medaille im Visier. Marco Keller aus Peking

An den Schweizer Meisterschaften 2021 bildeten sie ein Mixed-Team: Alina Pätz und ihr Partner Sven Michel. Foto: Celine Stucki (Freshfocus)

Zum Glück ist Alina Pätz praktisch veranlagt. Denn der Valentinstag 2022 in der Pekinger Blase ist sicher keiner, der aus dem Blickwinkel hoffnungsloser Romantiker in nachhaltiger Erinnerung bleiben wird. Neben Rachenabstrichen, Putztrupps in Ganzkörperanzügen und der Anspannung bedingt durch eigene Einsätze bleibt wenig Platz für tiefe Gefühle. Wenn der Partner ebenfalls um olympische Meriten spielt, wird das theoretisch verfügbare gemeinsame Zeitfenster noch kleiner.