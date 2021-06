Monica Lewinsky wird Serienproduzentin – Sie ist endgültig kein Opfer mehr 23 Jahre nach dem Totalschaden ihrer Reputation startet Lewinsky als TV-Produzentin durch und sichert sich einen Deal mit Disney. Hans Jürg Zinsli

Monica Lewinsky an der «Vanity Fair»-Oscar-Party 2020. Foto: Getty Images via AFP

Alt Ending – so heisst ihre Produktionsfirma. Alternatives Ende. Es wäre nicht so wichtig, wenn man nicht wüsste, was diese Monica Lewinsky alles durchgemacht hat, um wieder auf die Beine zu kommen. Doch das einstige Postergirl für schlechte Herrenwitze ist jetzt – 23 Jahre nach dem Totalschaden ihrer Reputation – zur heiss umworbenen Serienproduzentin avanciert.

Der Weg dahin war steinig. Wir erinnern uns: Im Januar 1998 erschütterte ein Sexskandal das Weisse Haus: Der damalige US-Präsident Bill Clinton musste nach medialem Druck die Affäre mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky zugeben. Es war ein bisschen wie «Sex, Lies and Videotape» – einfach mit Internet statt Videotape.