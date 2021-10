Pandora Papers – Sie ist eine der grössten Steueroasen der Welt – doch kaum jemand kennt sie Die USA fordern eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen, doch ein Bundesstaat lockt reiche Steuerflüchtlinge an und profitiert vom Schweizer Bankenskandal. Walter Niederberger aus San Francisco

Das Wahrzeichen von South Dakota: Mount Rushmore. Foto: VQH

South Dakota ist ein «fly-over state». Ein Agrarstaat im Mittleren Westen, den selbst viele US-Amerikaner nur vom Flugzeug aus kennen. Doch das Image eines unschuldigen Bundesstaates täuscht. South Dakota ist in den vergangenen zehn Jahren zu einer fast uneinnehmbaren Festung reicher Steuerflüchtlinge geworden.

Der Staat versucht, mit einer totalen Deregulierung der Stiftungen Kunden anzuziehen, die in Steueroasen in der Karibik, in Asien und Europa zunehmend auf Hindernisse und Kontrollen stossen.

Vermögen von 360 Milliarden Dollar

Die Pandora Papers zeigen eindrücklich, wie doppelbödig die US-Steuerpolitik ist. Zwar warf US-Präsident Joe Biden Ende August zu Recht den US-Multis vor, dem Staat durch die Verschiebung ihrer Gewinne in Steuerinseln «mehr als 40 Milliarden Dollar» vorenthalten zu haben.