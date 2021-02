Enthüllungsbuch über Meghan Markle – Sie ist die böse Schwester der bösen Schwester Samantha Markle hat ein ungnädiges Buch über ihre Halbschwester Meghan Markle geschrieben. Meinung Tina Huber

Immer dreht sich in ihrer Familie alles um die kleine Schwester: Samantha Markle (56). Foto: Youtube/PD

Nein, sagt die Buchhändlerin am Telefon, nachdem sie minutenlang gesucht hatte, das gesuchte Buch sei in Grossbritannien nicht erhältlich, in ganz Europa nicht. Ausschliesslich in den USA, nur als gedrucktes Exemplar. Habe wohl rechtliche Gründe. Kein Wunder, wenn das Stichwort «Enthüllungsbuch» in Kombination mit der britischen Königsfamilie fällt, bringen sich die Anwälte umgehend in Stellung.

Es geht um das eben erschienene Buch «The Diary of Princess Pushy’s Sister», geschrieben von Samantha Markle (56). Angekündigt wurde es als Autobiografie, aber das wird der Sache nicht gerecht: Die Hauptrolle spielt, im Buch wie im richtigen Leben, ebendiese «Prinzessin Rücksichtslos», besser bekannt als Meghan Markle, Königliche Hoheit ausser Dienst. It’s about Meghan, wie immer.