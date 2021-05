Grassierende Armut auf den Balearen – Sie ist der neue Star auf Mallorca Die Corona-Krise traf die Ferieninsel hart, viele verarmen. Ihre Heldin: Ascensión Maestre. Sie verteilt Essen, Babynahrung und Kleider. Aleksandra Hiltmann

Ascensión Maestre ist Präsidentin der Hilfsorganisation SOS Mamas auf Mallorca. Sie unterstützt Menschen, deren Ressourcen nicht mehr zum Leben ausreichen. Foto: Screenshot Arte TV

«Die Leute hofften, dass die Krise vorübergehen würde und sie diesen Sommer wieder normal arbeiten könnten. Aber so einfach ist es nicht», schreibt Ascensión Maestre in einer E-Mail. Die Mallorquinerin ist für viele so etwas wie der neue Star auf der Ferieninsel, jetzt, da die Partymacher vom Ballermann und jene, die ihnen zujubelten, verschwunden sind.

Corona liess den Tourismus auf Mallorca zusammenbrechen. Die Folgen: Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Insel, ganze Familien stehen ohne Job, Geld und teils gar ohne Wohnung da. Um sie kümmert sich nun Ascensión Maestre.