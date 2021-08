Siebenkämpferin Caroline Agnou – Sie ist auf dem Weg zurück Die U-23-Europameisterin von 2017 will im nächsten Jahr wieder an internationalen Titelkämpfen antreten. Reto Pfister

Caroline Agnou sprintet in Langenthal über die Hürden. Foto: Marcel Bieri

Caroline Agnou war 21 Jahre alt, als sie auf dem bisherigen Karrierehöhepunkt angelangt war. In Bydgoszcz (Polen) wurde sie mit 6330 Punkten Europameisterin im Siebenkampf und stellte einen Schweizer Rekord auf, der kurz darauf von Géraldine Ruckstuhl überboten wurde. Die Bielerin erfüllte so die Bedingungen für eine Teilnahme an der WM der Aktiven in London und belegte dort den 21. Platz. Doch Agnou konnte nicht durchstarten, die darauffolgende Freiluftsaison 2018 musste sie wegen Beschwerden im Knie abbrechen. Es folgte der lange Weg zurück. Auf dem sie nun wieder positiv in die Zukunft schaut.

Neue Trainer

Agnou unternahm vieles, um sich wieder in Richtung ihrer Bestleistung zu bewegen. Im letzten Winter absolvierte sie die Sportler-RS. «Diese gab mir die Möglichkeit, mal ein richtiges Profileben zu führen. Es war eine gute, hilfreiche Erfahrung», sagt sie. Und sie engagierte auch neue Coachs. Sie trainiert unter der ehemaligen Siebenkämpferin Corinne Schneider Di Tizio und deren italienischem Ehemann, Lucio Di Tizio. «Das Training ist anders strukturiert», sagt Agnou. «Es ist qualitativ besser als das, was ich vorher gemacht habe.»

In dieser Saison blieb sie bis jetzt verletzungsfrei. «Es ist elementar, dass ich meine Schnelligkeit weiter verbessere», nennt die mittlerweile 25-Jährige einen wichtigen Punkt, der erfüllt sein muss, um wieder an die Leistungen von einst anzuknüpfen. Das Ganze sei derzeit ein laufender Prozess. Dazu gehören auch die 6041 Punkte, die Agnou Ende Juni an der SM in Langenthal erzielt hat. «Es sind sicher mehr Punkte möglich», sagt sie. Sie müsse jetzt Schritt für Schritt vorgehen.

Zur Athletenvertreterin ernannt

In einer Woche wird Agnou in Italien ihren vierten Siebenkampf der Freiluftsaison 2021 bestreiten. Als Vorbereitung darauf trat sie am Donnerstagabend am Sommermeeting in Langenthal über 100 Meter Hürden an und lief nach 14,21 Sekunden ins Ziel. Eine Leistung, die die Bielerin nicht zufrieden­stellte. «Unter 14 Sekunden sollten immer drinliegen, der Lauf war technisch nicht sauber», analysierte sie.

2022 will Agnou definitiv auf die grosse internationale Bühne zurückkehren. In München findet die EM, in Eugene (USA) die WM statt. An einer dieser Meisterschaften will die Seeländerin teilnehmen. Vor zwei Monaten wurde sie zudem zur Athletenvertreterin ernannt. Zusammen mit dem Langstreckenläufer Marcel Berni vertritt sie die Sportlerinnen und Sportler gegenüber dem Schweizer Verband. «Viel Arbeit ist noch nicht angefallen, die Aufgabe macht mir jedoch viel Spass», sagt sie.

