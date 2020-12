Rücktritt in Oberburg – Sie hörte auf ihr Bauchgefühl Nach 12 Jahren im Oberburger Gemeinderat hört Rita Sampogna per Ende Jahr auf. Dauerthemen während ihrer Amtszeit waren die Umfahrungsstrasse und die Finanzen. Jacqueline Graber

Rita Sampogna hat sich als Gemeindepräsidentin stark für die Umfahrungsstrasse ins Zeug gelegt. Foto: Thomas Peter

12 Jahre, davon 8 Jahre als Gemeinderatspräsidentin sass Rita Sampogna (UOP) in der Oberburger Exekutive. Und theoretisch hätte sie noch eine Legislatur anhängen können. Letzten Sommer gab sie jedoch ihren Rücktritt per Ende Jahr bekannt. «Es war ein Bauchgefühl.» Man solle aufhören, wenn es einem noch gefalle, sagt sie. Und Freude an der Politik hatte sie stets. Auch wenn sie zuweilen turbulente Zeiten erlebte. Als die Schwerpunkte ihrer Amtszeit nennt sie die Finanzen und den Verkehr, zwei Themen, die eng miteinander verbunden sind.

20’000 Fahrzeuge täglich