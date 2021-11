Porträt einer Erfolgsautorin – Sie hilft Millionen «Normalgestörten» Stefanie Stahl ist Deutschlands populärste Beziehungsexpertin. Ihr Spezialgebiet: Bindungsneurotiker. Mit ihrer speziell entwickelten Methode hilft sie ihren Klienten, sich von alten Mustern zu lösen. Tina Huber

Mit Büchern über Bindungsangst zur Erfolgsautorin: Stefanie Stahl. Foto: Susanne Wysocki

Wahrscheinlich, sagt Stefanie Stahl, gebe es «Hunderttausende Menschen, die draussen rumlaufen und denen ich geholfen habe». Ein gutes Gefühl? «Es freut mich schon», antwortet sie, dann überlegt sie lange. «Aber das Allerpeinlichste wäre, deswegen gurumässig abzuheben.»

Könnte schon passieren, rein vom Erfolg her. Stefanie Stahl, gebürtige Hamburgerin, ist Deutschlands populärste Psychologin. Beziehungsfragen sind ihr grosses Geschäft, ihr Lieblingsthema die Bindungsphobiker. Ihr erfolgreichster Ratgeber «Das Kind in dir muss Heimat finden» hält sich seit fast sechs Jahren ununterbrochen in der «Spiegel»-Bestsellerliste, in der Buchhandlung füllt sie unter «Lebenshilfe» fast ein ganzes Regal.