Ein Jahr Krieg in der Ukraine – Sie hilft geflüchteten Jugendlichen beim Berufseinstieg Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine engagiert sich Barbara Wüthrich bei der schulischen Betreuung von Geflüchteten. Dabei erlebt sie viel Positives – aber nicht nur. Roger Probst

Barbara Wüthrich hilft einem ukrainischen Schüler bei einer Aufgabe. Foto: Patric Spahni

«Ich liebe dich.» Mit diesen Worten und einer Schachtel Pralinen hat am Valentinstag eine ukrainische Schülerin Barbara Wüthrich (54) überrascht. Mehr noch. «Es hat mich berührt», sagt Wüthrich. Sie engagiert sich seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine bei der Integration von vornehmlich jungen Geflüchteten. Sie erinnert sich noch gut an den 24. Februar 2022. «Wir waren in den Skiferien, als wir von der schlimmen Nachricht hörten.»