Nach Horror-Unfall – Sie hatte das Glück, das Beltrametti nicht vergönnt war Nach ihrem Sturz musste Nicole Schmidhofer der Skischuh vom Fuss geschraubt werden. Die Österreicherin dachte kurz ans Aufhören – im Knie ist fast alles kaputt. Philipp Rindlisbacher

Mit 115 km/h durchs Fangnetz: Nicole Schmidhofers Knie ist nach dem Sturz malträtiert. Video: SRF

Es ist nicht gerade ein Totalschaden. Aber viel fehlt nicht dazu. Verrenkungsbruch des Gelenkes, sämtliche Bänder zerrissen, Kreuz- und Seitenband kaputt – im linken Knie von Nicole Schmidhofer ist weit mehr zerstört worden, als heil geblieben ist.

Ihr Sturz am Freitag in der Abfahrt von Val d’Isère war fürchterlich, und nach dem ersten Eingriff am Wochenende werden noch diverse weitere Operationen notwendig sein. Die Verletzung ist derart gravierend, dass ans Flicken des beschädigten Kreuzbandes noch gar nicht zu denken ist. Vorerst geht es darum, den Knochen wieder in die richtige Form zu bringen. Der Frage, ob für die Österreicherin ein Comeback im Skisport möglich sei, weichen die Ärzte aus. Dies sei derzeit nicht schlüssig zu beantworten, heisst es in einer ersten Stellungnahme.